Gurugram Accident: गलत दिशा से आ रही कार से टकराई बाइक, रोंगटे खड़े कर देगा Video

Gurugram Accident Video: गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 2 में बेल्वेडियर पार्क के पास गोल्फ कोर्स रोड पर हुए एक एक्सीडेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक बाइक सवार गलत दिशा से आई कार की चपेट में आता दिख रहा है. मरने वाले शख्स का नाम अक्षत है, जिसकी उम्र 23 साल है.

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो को बाइक पर लगे कैमरे के जरिए कैद किया गया है. वीडियो में लड़का तेजी से आगे बढ़ता दिख रहा है और लेफ्ट लेन से राइट लेन में आता है और सामने से गलत दिशा में आ रही कार से टकरा जाता है. इसके बाद अक्षत हवा में उछलता है और कार के पीछे की ओर गिर जाता है.

पीछे से आ रहे साथी उसकी मदद के लिए रुकते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं. वीडियो में शख्स चिल्लाता हुआ दिख रहा है कि अक्षत आंखें खोल, आंखें बंद मत कर. पुलिस के मुताबिक, यह हादसा रविवार सुबह करीब 5:45 बजे हुआ जब अक्षत गर्ग और उसका दोस्त डीएलएफ डाउनटाउन से निकलकर एंबियंस मॉल में सवार लोगों के एक ग्रुप से मिलने के लिए अलग-अलग मोटरसाइकिलों पर जा रहे थे.

This video of an #Accident in #Gurgaon #Gurugram goes viral . A biker killed by a car driven on wrong side. Sports bikes and wrong side driving biggest problems on city roads but @TrafficGGM fails to curatil menace. Time and date of video yet to be verified. #ViralVideos pic.twitter.com/YcRKxuHtiP

— Sumedha Sharma (@sumedhasharma86) September 19, 2024