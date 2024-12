Kalarcode: देहरादून के बाद केरल में भयानक एक्सीडेंट, 5 MBBS स्टूडेंट्स की मौत

Kalarcode accident: केरल के कलारकोड में देहरादून जैसा हादसा पेश आया है. यहां एक कार ने बस में टक्कर मारी, जिसकी वजह से पांच छात्रों की मौत हो गई है. मरने वाले एमबीबीएस की पढ़ाई करते थे. हादसा इतना भयानक था कि कार पूरी तरह से डैमेज हो गई और बस को भी काफी नुकसान पहुंचा. पुलिस के मुताबिक यह मामला सोमवार रात को पेश आया. बस केएसआरटीसी (केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट) की थी.

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि टक्कर की वजह से कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और वाहन को तोड़कर उसमें बैठे लोगों को बाहर निकाला गया. सात लोग कार के अंदर थे, जिसमें से पांच की मौत हो गई है. 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है. बस में मौजूद लोगों को हल्की फुल्की चोट आई है.

इस पूरे हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें कार स्लिप होती दिखती है और वह बस से टकराती है. कार की कंडक्टर साइड बस से टकराती है. पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के बाद सड़क पर वाहनों का आवागमन प्रभावित हुआ, हालांकि इस एक्सीडेंट की वजह अभी पता नहीं चल पाई है.

