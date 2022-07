Pakistan vs Srilanka: कैच छोड़ने पर ट्रोल हुए हसन अली, बाबर आजम पर लोगों ने निकाला अपना गुस्सा

Pakistan vs Srilanka: आज पाकिस्तान और भारत के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला गया. यह मैच गाले में खेला गया, जिसमें पाकिस्तान का प्रदर्शन काफी निरशाजनक रहा है. श्रीलंका ने इस सीरीज के दूसरे मैच में 378 रन बनाए वहीं पाकिस्तान 231 रनों पर ही ढ़ेर हो गई. आपको बता दें इस से पहले मैच में पाकिस्तान ने जीत हासिल की थी. इस मैच के दौरान लोगों को पाकिस्तान प्लेयर्स के ज़रिए किया प्रदर्शन बिलकुल पसंद नहीं आ रहा है.

आपको बता दें पाकिस्तान श्रीलंका टेस्ट सीरीज के दौरान पाकिस्तान प्लेयर्स का घटिया प्रदर्शन देश फैंस उन्हें ट्रोल कर रहा है. पाकिस्तान की बल्लेबाजी के अलावा फील्डिंग भी काफी रद्दी रही. कई प्लेयर्स ने कैच छोड़े. ऑलराउंड हसन अली ने भी अपने फैंस को काफी निराश किया. उनके एक कैच छोड़ने से टीम की मुश्किलात में और ज्यादा इजाफा हो गया. इसी बात को लेकर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हसन अली को बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं.

आज के मैच के बाद श्रीलंका की जीत का ज्यादा आंकलन लगाया जा रहा है. टीम 200 रनों की बढ़त बनाए हुए है. ऐसे में पाकिस्तानी प्लेयर्स की तरफ से खराब प्रदर्शन ने क्रिकेट फैंस को और ज्यादा निराश कर दिया है. फैंस पाकिस्तानी ऑलराउंडर हसन अली को ट्रोल कर रहे हैं, इसके अलावा उनके निशाने पर बाबर आजम भी हैं.

When Babar Azam drops a catch and people start trolling Hassan Ali. Le Hassan Ali: #SLvsPAK pic.twitter.com/eJtNdYrX7P

इस मैच के बाद पाकिस्तानी फैंस का गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर है. लोग हसन अली को ट्रोल कर रहे हैं. इसी ट्रोलिंग की आच बाबर आजम तक भी पहुंच गई है. एक यूजर कमेंट करता है कि 'हसन अली सिर्फ बाबर आजम की दोस्ती के कारण ही टीम में बने हुए हैं.' लोगों ने उनके पिछले डाटा को गिनवाते हुए कहा कि हसन को टीम से बाहर होना चाहिए. एक यूजर लिखता है कि बाबर खुद को मैच से ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन इस बात को बिलकुल कुबूल नहीं करेंगे कि हसन अली परफोर्म नहीं कर रहे हैं.

Think Babar can drop himself but would never agree Hassan Ali isn't performing. Har format har match

— Ahsan (@ahsanzawar) July 26, 2022