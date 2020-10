राहुल गांधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पैदल जा रहे थे हाथरस

नई दिल्ली: हाथरस मसले पर सियासत गरमाती जा रही है. राहुल गांधी और बहन प्रियंका वाड्रा के साथ पीड़ित परिवार से मिलने के लिए दिल्ली से हाथरस के लिए निकल चुके हैं. हालांकि, ग्रेडर नोएडा में उनके काफिले को रोक दिया गया.

काफिला रोके जाने के बाद, राहुल-प्रियंका पैदल ही हाथरस के लिए निकल पड़े. दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर कांग्रेस कारकुनों ने मुज़ाहिरा किया. डीएनडी पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है. इस बीच खबर आ रही है कि राहुल गांधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

Earlier pictures of Congress leader #RahulGandhi being roughed up by Uttar Pradesh police at Yamuna Expressway, while he was on his way to #Hathras pic.twitter.com/tsJVuo4V1N

पुलिस ने राहुल गांधी से कहा कि आपको आगे नहीं जाने देंगे, आपको गिरफ्तार कर रहे हैं. राहुल ने पुलिस से कहा कि मैं अकेले जाना चाह रहा हूं. जिसके बाद पुलिस ने कहा कि आप को दफा 188 के तहत गिरफ्तार कर रहा हूं.

पुलिस ने कहा कि दफा 188 के तहत आप भीड़ के साथ नहीं जा सकते. राहुल गांधी ने पुलिस से पूछा कि हाथरस के पीड़ित परिवार से हम क्यों नहीं मिल सकते?

Priyanka Gandhi Vadra along with Congress workers walks along the Yamuna Expressway, after her vehicle was stopped by the authorities.

She is on her way to Harthras, to meet the family of the 19-year-old who was allegedly gang-raped. pic.twitter.com/1RP8Bvco8G

— ANI UP (@ANINewsUP) October 1, 2020