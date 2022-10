कितना जोखिम है इन्साफ मांगने में, FIR दर्ज करने की मांग पर पुलिस ने पुलिस को धुना; देखें Video

रायपुरः छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले सुकमा में एक पुलिसकर्मी का अपने अधीनस्थ की सरेआम पिटाई करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद अफसरों ने इस मामले के जांच के आदेश दिए हैं. पुलिस अफसरों ने मंगलवार को बताया कि घटना के बाद थाने में तैनात दोनों पुलिसकर्मियों सहित एक पुलिस अफसर को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है. पुलिस के मुताबिक ये घटना इस महीने की 23 तारीख की है.

Adivasi Christians attacked in Sukma, Cgarh.

They go to police, but no FIR.

A cop Madvi Joga, also AC, requests his seniors to take action.

His senior beat him.

Joga tells me: After the incident, he was asked to deposit his weapon. He is now without a weapon in Naxal zone. pic.twitter.com/MhMewgQdG8

— Sachin (@Sachin54620442) October 25, 2022