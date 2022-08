20 और 5 रुपये का यह नोट आपको कर सकता है माला-माल, इस वेबसाइट पर जाकर बेचें, जानिए तरीका

How to sell old note: अगर आपके पास कुछ पुराने ऐसे नोट हैं जो युनीक हैं. जैसे कि नोट के सीरियल नंबर पर 786 हो या माता वैष्णो देवी की तस्वीर बनी हुई हो तो उसके ज़रिए अच्छी रकम कमा सकते हैं.