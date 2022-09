मूर्ति विसर्जन जुलूस में 'भर दो झोली मेरी मोहम्मद’ गाने पर डांस; Viral हो रहा ये Video

हैदराबादः देश में कुछ लोग जहां बात-बात पर अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ और दूसरे के धर्म को नीचा दिखाकर समाज का माहौल बिगाड़ने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे लोगों को मुहंमोड़ जवाब देने का भी काम करते हैं. ऐसा ही एक वीडियो हैदराबाद से सामने आया है, जिसमें गणेश की मूर्ति विसर्जन के दौरान एक अदभुत चीज देखने को मिली. लोग मूर्ति विसर्जन के लिए जाते वक्त भजन बजाने के बजाए, कव्वाली पर डांस करते दिखे.

This is Culture of my State #Telangana During Ganesh chaturthi festival celebrations in Hyderabad near Historic Makkah Masjid pic.twitter.com/VkwbXVx1NX

— Qadri Syed Rizwan (@Qadrisyedrizwan) September 10, 2022