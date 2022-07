अक्षर पटेल के तूफान में उड़ा WI, धोनी और यूसुफ पठान का तोड़ा रिकॉर्ड

Axar Patel: भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जा रही वनडे सीरीज़ में भारत ने दूसरा मुकाबला भी जबरदस्त अंदाज़ में जीत लिया. इस जीत के साथ भारत ने 2-0 से बढ़त बना ली है. इस जीत के हीरो रहे अक्षर पटेल ने अपने बल्ले से तूफानी पारी खेलकर सभी को हैरान कर दिया. वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज़ भारतीय गेंदबाज़ों पर जमकर बरसे. विकेट कीपर शाई होप के सेंचुरी (155) की मदद से 311 रन बोर्ड पर लगा दिए.

इसके बाद बल्लेबाज़ी के लिए उतरी भारतीय टीम को पहला झटका 48 रनों पर शिखर धवन के रूप में लगा. धवन 31 गेंदों में 13 रन बनाकर लौट गए. इसके बाद भारत का दूसरा झटका 66 रनों पर शुभमन गिल के रूप में लगा. गिल ने 49 गेंदों में 43 रन बनाए. वहीं तीसरा झटका सूर्यकुमार यादव के तौर पर 79 रनों पर लगा, उन्होंने सिर्फ 8 रन बनाए. सूर्यकुमार यादव के आउट होने के क्रीज पर श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन थे. दोनों इनिंग को थोड़ी देर संभाला और टीम का स्कोर 178 रनों तक ले गए. 178 पर भारत को श्रेयस अय्यर के तौर पर झटका लगा. उन्होंने 63 रनों की पारी खेली.

अय्यर के अलावा संजू सैमसन ने भी बेहतरीन इनिंग खेली. उन्होंने 54 रन बनाए. इसके बाद दीपक हुड्डा ने 33 रन बनाए. यहां तक भारतीय टीम के लिए जीत बहुत मुश्किल थी लेकिन अक्षर पटेल ने अपने दम मैच को एक तरफ कर दिया. उन्होंने नाबाद रहते हुए 35 गेंदों में 64 रनों की तूफानी पारी खेली. इस इनिंग में अक्षर ने तीन चौके और 5 छक्के भी जड़े थे. अक्षर पटेल ने सफेद गेंद से अपने करियर की यह सबसे बेहतरीन इनिंग खेली थी. इसके अलावा उन्होंने गेंदबाज़ी में 9 ओवर्स में 40 रन दिए और एक विकेट भी हासिल किया.

Axar Patel's match winning innings last night. Just fantastic, what a knock. pic.twitter.com/rttgpMlmAF

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 25, 2022