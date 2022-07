अपनी को-एक्टर के साथ SUV में जा रहा था अभिनेता; पत्नी ने बीच सड़क पर दोनों को धुना!

भुवनेश्वरः ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में शनिवार को सड़क पर उस वक्त जबरदस्त हंगामा मच गया जब जब ओडिया फिल्मों के अभिनेता बाबूशान मोहंती की पत्नी तृप्ति सत्पति अपने पति की को-एक्ट्रेस और उनकी कथित गर्लफ्रेंड प्रकृति मिश्रा से भिड़ गई.

इस झगड़े का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है हैं, जिनमें सत्पति अपने पति मोहंती को एसयूवी से खींचती दिखाई देती हैं. इस वीडियो में मोहंती के साथ आगे की सीट पर प्रकृति मिश्रा मिश्रा भी बैठी हुई दिखाई दे रही है. वीडियो में मोहंती की टी-शर्ट भी फटी हुई दिखती है.

#WATCH || #Ollywood actor #Babushaan Mohanty has landed in trouble after his wife caught him with his co-actress #PrakrutiMishra at Laxmisagar area in #Bhubaneswar this morning. pic.twitter.com/dmmBmL0Nvw

— Prameya English (@PrameyaEnglish) July 23, 2022