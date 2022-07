विराट कोहली पर पोटिंग का बड़ा बयान, टी-20 वर्ल्ड कप टीम में जगह नहीं मिली तो...

Ricky Ponting on Virat Kohli: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली का बल्ला हालांकि पिछले कई वर्षों से शांत है. तकरीबन 3 वर्षों में वो एक भी सेंचुरी नहीं लगा पाए हैं. इसके लिए उन्हें कई लोगों के तीखे बयानों को सामना करना पड़ रहा है. हालांकि इस तरह के दौर का कई दिग्गजों ने सामना किया है. जब भी कोई खिलाड़ी बुरे दौर से गुजर रहा होता है तो उसपर तरह के सवाल उठते हैं. कुछ इसी तरह अब विराट कोहली का सामना करना पड़ रहा है.

इस बीच विराट कोहली के लिए लीडेंड क्रिकेटर रिकी पोंटिंग का बड़ा बयान सामने आया है. ICC ने एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है. जिसमें संजना गणेशन रिकी पोंटिंग से विराट कोहली की मौजूदा फॉर्म के बारे में बात कर रही हैं. इस दौरान रिकी पोंटिंग ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर मैं विरोधी टीम का कप्तान होता तो मैं भारतीय टीम के साथ खेलता हुआ डरता. क्योंकि सामने वाली टीम में विराट कोहली है. मुझे पता है कि वो मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं लेकिन ऐसा अक्सर होता है. गेंदबाज हो या बल्लेबाज़ सभी के सामने ऐसे हालात आते हैं.

"If I was an opposition captain, I'd be fearing playing an Indian team that has Virat Kohli in it."

Ricky Ponting shared his insight on India's Kohli dilemma on The ICC Review

More https://t.co/iDQOUzdg5q pic.twitter.com/MCOfIRk96V

