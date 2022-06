IIFA 2022: पुराना किस्सा बताते हुए रो पड़े सलमान खान, बताई- 'गरीबी' की कहानी, देखिए

Salman Khan Emotional in IIFA 2022: बॉलीवुड का सबसे बड़ा अवार्ड IIFA 2022 इस साल अबूधाबी में हो रहा है. इस अवार्ड सेरेमनी के दौरान के कई वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जिनमें सुपर स्टार सलमान खान के भी कई वीडियो हैं. एक वीडियो में सलमान खान शाहरुख खान की फिल्म जवान और पठान की प्रमोशन करते दिखाई दिए तो वहीं एक दूसरे में वीडियो में अपना पुराना किस्सा सुनाते हुए रो पड़े.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि शो को होस्ट मनीष पॉल पूछते हैं कि उनकी जिंदगी का सबसे यादगार मोमेंट कौन सा था? तो इसके जवाब में सलमान खड़े होकर एक पुराना किस्सा सुनाने लगते हैं. सलमान खान बताते हैं,"काफी साल पहले जब पैसे-वैसे नहीं हुआ करते थे सुनीन शेट्टी (अन्ना) की एक दुकान थी. जब में उस दुकान में गया तो मुझे एक पर्स बहुत पसंद आया."

