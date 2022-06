IIFA में बोले सलमान, मेरे पीछे सिर्फ एक शख्स है और उसका नाम है शाहरुख खान, देखिए VIDEO

IIFA 2022: बॉलीवुड के दो दिग्गज सुपर स्टार सलमान खान और शाहरुख खान के दुनियाभर में करोड़ों की तादाद में चाहने वाले हैं. इन दोनों को एक साथ देखने के लिए फैंस तरसते हैं. हाल ही में दुबई में चल रहे IIFA 2022 में सलमान खान ने शाहरुख को लेकर बड़ी टिप्पणी कर दी है.

प्रोग्राम के मेजबान रितेश देशमुख और मनीष पॉल ने सामने में बैठी मशहूर हस्तियों से एक सवाल पूछा- ‘‘सलमान के पीछे कौन है?’’ इस दौरान सलमान खान भी वहीं मौजूद थे. रितेश के सवाल के जवाब में एक्ट्रेस कृति सैनन ने कहा-‘‘दर्शक’’. जबकि गायक हनी सिंह और गुरु रंधावा ने ‘‘परियां’’ कहा. दोनों के जवाब सुनने के बाद सलमान खान खुद उठ गए और दोनों के जवाब को गलत ठहरा दिया.

यह भी देखिए:

देखिए VIDEO:

Recently at the #IIFA awards , hosts Ritesh Deshmukh & Maniesh Paul asked Salman Khan - "Who is behind you ?"

Salman said, "Mere peeche sirf ek aadmi hai, woh hai Shah Rukh Khan.

He also added "Humara 'Pathaan', humara 'Jawan' tayar hai"@iamsrk @BeingSalmanKhan #ShahRukhKhan pic.twitter.com/kCFHFbvVCY

