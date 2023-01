BBC की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के दौरान JNU में पथराव, सड़कों पर उतरे छात्र

BBC Documentary: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के दौरान जेएनयू में पथराव की घटना सामने आई है. जिसके बाद प्रदर्शन भी किया गया. जेएनयूएसयू अध्यक्ष आइश घोष ने मंगलवार और बुधवार की रात बताया, "हमने एक शिकायत दर्ज की और पुलिस ने हमें यकीन दिलाया कि वे तुरंत घटना की जांच करेंगे. हमने इसमें शामिल सभी लोगों के नाम और जानकारी दी. अभी के लिए, हम विरोध प्रदर्शन बंद कर रहे हैं. हम एक शिकायत भी दर्ज करेंगे."

जेएनयू के छात्रों ने वसंत कुंज में एक पुलिस थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जब उन्होंने यह दावा किया कि मोदी पर एक प्रतिबंधित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के दौरान पथराव किया गया था. मंगलवार की देर रात जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के दौरान एबीवीपी के ज़रिए पथराव के दावों के बीच वसंत कुंज पुलिस स्टेशन की तरफ मार्च किया.

