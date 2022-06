Amarnath Yatra 2022: LG Manoj Sinha flagged off the first batch of Amarnath Yatris

Jammu and Kashmir LG Manoj Sinha flagged off the first batch of Amarnath Yatra pilgrims from Jammu base camp.

| Updated: Jun 29, 2022, 10:45 AM IST

Jammu and Kashmir LG Manoj Sinha flagged off the first batch of Amarnath Yatra pilgrims from Jammu base camp.