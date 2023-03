videoDetails

Deshhit: STF can bring Atique to Uttar Pradesh

Yashwant Bhaskar | Updated: Mar 01, 2023, 10:58 PM IST

Big news related to the Umesh Pal murder case. The team left for Sabarmati Jail. STF can bring Atique to Uttar Pradesh. Will interrogate Mukhtar after the court's order.