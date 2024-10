Abhishek Bachchan: 'কথা বলতে চাই, কারণ...', ঐশ্বর্যের সঙ্গে বিচ্ছেদের মাঝেই অন্য সুখবর অভিষেকের...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিগত বেশ কয়েকমাস ধরেই চলছে এই জল্পনা কল্পনা। কখনও বিয়ের আংটি খুলে ফেলেন, কখনও আলাদা থাকেন, কখনও আবার একই নিমন্ত্রণে আলাদা আলাদা পৌঁছান, সব মিলিয়ে অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বর্য রাই বচ্চনের বিচ্ছেদের খবরে সরগরম গোটা বলিউড। এক ঘনিষ্ঠের দাবি যে তাঁরা নাকি আলাদাই থাকছেন, তবে ডিভোর্স ফাইল করবেন না তাঁরা। কানাঘুষো যে দশভির সময় নাকি নিমরতের প্রেমে পড়েছিলেন জুনিয়র বচ্চন, সেই কারণেই নাকি ঐশ্বর্যের সঙ্গে বেড়েছে দূরত্ব। যদিও নিমরতের সঙ্গেও সম্পর্ক টেকেনি অভিনেতার, এমনটাই কানাঘুষো। এরই মাঝে সোশ্যাল মিডিয়ায় অন্য সুখবর দিলেন জুনিয়র বচ্চন।

একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন অভিষেক। সেখানে তাঁকে দেখা যাচ্ছে না, গাড়িতে রাখা একটি ছোট্ট পুতুলকে দেখা যাচ্ছে। ভিডিয়োর নেপথ্যে শোনা যাচ্ছে অভিষেকের গলা। তিনি বলছেন, 'আমি শুধু কথা বলতেই ভালোবাসি না। আমি কথা বলার জন্যই বাঁচি। আমার কাছে এটাই বাঁচা ও মরার মূল ফারাক। যাঁরা জীবিত তাঁরাই কথা বলতে পারেব, মৃতরা পারেন না'।

We all know that one person who lives to talk. Here’s the story of a man who always looks at the brighter side of life, no matter what life throws at him!

Tag that person you know who lives to talk!

Teaser out now - https://t.co/iSHzRgVa8h #ShoojitSircar… pic.twitter.com/WFHhPZGSyt

— @juniorbachchan October 23, 2024