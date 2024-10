India's 1st female superhero film: পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে ভারতের প্রথম মহিলা সুপারহিরোর গল্প! বড় ঘোষণা দক্ষিণী পরিচালকের...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তেলুগু পরিচালক প্রশান্ত বর্মা বৃহস্পতিবার দুর্গা সপ্তমী উপলক্ষে তাঁর একটি নতুন ছবি ঘোষণা করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবিটির প্রথম পোস্টার শেয়ার করেন পরিচালক এবং ছবির নাম মহা কালী। তাঁর সিনেম্যাটিক জগতের তৃতীয় পর্যায়ের এই প্রথম সিনেমাটি হতে চলেছে প্রথম ভারতীয় মহিলা সুপারহিরোর সিনেমা।

ছবির শিরোনাম ছাড়াও, পোস্টারে একটি ছোট্ট মেয়েকে দেখা যায়। সে একটি বাঘের সঙ্গে তার কপাল ছুঁয়ে রয়েছে। পোস্টারের পটভূমিতে একটি ঐশ্বরিক আলো, হাওড়া ব্রিজ এবং উপরে পতাকা সহ একটি মন্দির দেখা যায়। মহা কালী পরিচালনা করতে চলেছেন পূজা অপর্ণা, যিনি মার্টিন লুথার কিং-এর জন্য পরিচিত। জানা গেছে, ছবিটি পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে নির্মিত এবং পশ্চিমবঙ্গের গল্পকে কেন্দ্র করে তৈরি হবে।

On this auspicious occasion of Navratri, I’m thrilled to share something very special. Together with @RKDStudios, we proudly present the tale of an invincible warrior, the protector of the righteous, and the ultimate destroyer of evil

From the universe of #HanuMan prepare… pic.twitter.com/hDP8pFX9PE

— Prasanth Varma (@PrasanthVarma) October 10, 2024