Vikrant Massey: 'ভারত ৪৭ সালে মোটেই স্বাধীনতা পায়নি!', টুয়েলফথ ফেইলের হিরো কি নতুন কঙ্গনা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অভিনেতা বিক্রান্ত ম্যাসি বলিউডের নিজের জায়গা বেশ পাকা করে নিয়েছেন। '12th fail' সিনেমায় মনোজ শর্মার ভূমিকা হোক বা 'মির্জাপুর'-এর বাবলু পণ্ডিতের চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের মনে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছেন। কিন্তু সম্প্রতি এক সাক্ষাত্‍কারে বিক্রান্ত তাঁর মন্তব্যের জেরে তুমুল কটাক্ষের শিকার হয়েছেন। অভিনেতা তাঁর আসন্ন ছবি 'দ্য সবরমতি রিপোর্ট' প্রচারের সময় একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন।

এক সাক্ষাত্‍কারে তিনি বলেন, "আমাদের বুঝতে হবে যে আমরা একটি খুব তরুণ জাতি। আমরা ফরাসি, ডাচ এবং মুঘল এবং অবশেষে ব্রিটিশদের দ্বারা আক্রমণ ও শাসিত হয়েছিলাম। শত শত বছর পর নিপীড়নের শিকার হয়ে অবশেষে আমরা পেয়েছি 'সো কলড স্বাধীনতা', কিন্তু আসলে কি সেটা স্বাধীনতা?"

তিনি আরও বলেন, 'তারা একটি ঔপনিবেশিক হ্যাংওভার রেখে গিয়েছে এবং আমরা এটিকে আটকে রেখেছি। আমি মনে করি হিন্দুরা অবশেষে এমন একটি জায়গায় এসে পৌঁছেছে যেখানে তারা তাদের নিজস্ব পরিচয় দাবি করতে পারছে।' যদিও স্বাধীনতার বিষয়ে বিক্রান্তের এই মন্তব্য মোটেও ভালো চোখে দেখেননি নেটিজেনরা। অভিনেতাকে তীব্র নিন্দা করে তাঁকে অভিনেত্রী-বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাউতের সঙ্গে তুলনা করেছেন, যিনি তাঁর ডানপন্থী চিন্তাভাবনার জন্য পরিচিত।

Liber@ls lost 1 more comrade@shubhankrmishra :You were big BJP Critic. How did you change from secular to staunch Hindu?

Vikrant Massey: I was big BJP Critic, but as I travelled across country, I realized things aren't as bad as are shown & Mu$£ims are NOT at all in danger. pic.twitter.com/2azkmX5Z6I

