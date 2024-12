Zakir Hussain Passes Away: প্রয়াত মায়েস্ত্রো! তাল থামল জাকিরের...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হঠাত্‍-ই ইন্দ্রপতন! প্রয়াত তবলার যাদুকর জাকির হুসেন। আমেরিকার সান ফ্রান্সিসকোর এক হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। চিকিত্‍সা চলছিল আইসিইউতে। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। ৭৩ বছরেই থেমে গেল জীবনের পথচলা।

আরও পড়ুন: Iran Hijab Row: খোলামেলা পোশাকে হিজাব ছাড়াই ভার্চুয়াল কনসার্ট! ইরানে গ্রেফতার গায়িকা...

সঙ্গীত জগতের নক্ষত্র বললেও বোধ হয় কম বলা হবে। উস্তাদ জাকির হুসেনকে চেনেন না বা তাঁর নাম শোনেননি, এমন মানুষ খুবই কম। সেই জাকিরই গুরুতর অসুস্থ! রবিবার বিকেলে প্রথম সেই খবর জানান শিল্পীর শ্য়ালক আয়ূব আউলিয়া। অনুরাগীদের প্রার্থনা করতে বলেন তিনি। এক্স হ্যান্ডেলে বিবিসির সাংবাদিক পারভেজ আলম লেখেন, কিংবদন্তী তবলা বাদক উস্তাদ আল্লারাখার পুত্র জাকির হুসেন অসুস্থ। বর্তমানে তিনি সানফ্রান্সিসকোর একটি হাসপাতালে ভর্তি।

এদিকে জাকিরের অসুস্থতার খবরে উদ্বেগ বাড়ছিল ভক্তেরা। সন্ধ্যের পর থেকে তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করতে শুরু করন অনেকেই। কিন্তু শেষে দুঃসংবাদই এল। বস্তুত, এই সময়েই কলকাতার এই অনুষ্ঠান করার কথাও ছিল জাকিরের, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে সেই অনুষ্ঠান বাতিল হয়ে যায়।

Deeply shocked and saddened by the untimely death of Ustad Zakir Hussain, the renowned maestro and one of the greatest tabla players of all times. This is a huge loss for the country and his millions of admirers across the planet.

I convey my sincere condolences to the family,…

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 15, 2024