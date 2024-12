Mamata Banerjee: 'এক দেশ এক ভোট' কেন্দ্রের পদক্ষেপের পরেই ক্ষুব্ধ মমতা বললেন 'স্বৈরাচার'...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বহুদিন ধরেই 'এক দেশ, এক ভোট'-এর পক্ষে সওয়াল করে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবার কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটে অনুমোদিত হল ‘এক দেশ, এক নির্বাচন’ প্রস্তাব। বৃহস্পতিবারই এই প্রস্তাবে সায় দিয়েছে নরেন্দ্র মোদীর মন্ত্রিসভা । তবে তার তীব্র বিরোধিতা করেছে বিরোধী তৃণমূল। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)।

বৃহস্পতিবার বিকেলে এক্স হ্যান্ডেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, “বিরোধীরা সঙ্গত উদ্বেগ জানালেও এক দেশ এক নির্বাচন (One Nation One Election) নিয়ে বুলডোজার চালাল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। এটা শুধু অসাংবিধানিক নয়, এটা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী। এটি কোনও সুষ্ঠুভাবে বিবেচিত সংস্কার নয়; এটি একটি স্বৈরাচারী পদক্ষেপ, যা ভারতের গণতন্ত্র এবং সাংবিধানিক কাঠামোকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। বাংলা কখনওই দিল্লির একনায়কতন্ত্রী সিদ্ধান্তের কাছে নত হবে না। এই সংগ্রাম ভারতের গণতন্ত্রকে স্বৈরতন্ত্রের কবল থেকে রক্ষা করার লড়াই!”

The Union Cabinet has bulldozed their way through with the unconstitutional and anti-federal One Nation, One Election Bill, ignoring every legitimate concern raised by experts and opposition leaders.

This is not a carefully-considered reform; it's an authoritarian imposition…

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 12, 2024