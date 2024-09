RG Kar incident: 'আরজি কর কাণ্ডে এবার গ্রেফতার হতে পারেন বিনীত গোয়েল'!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'আরজি কর কাণ্ডে এবার গ্রেফতার হতে পারেন বিনীত গোয়েল'! কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে জুনিয়র ডাক্তারদের বৈঠক বাতিলের পর বিস্ফোরক শুভেন্দু অধিকারীরা। বিরোধী দলনেতার দাবি, 'আরজি করের প্রাক্তন সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার ওসি-র গ্রেফতারিতে হতাশ পড়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেকারণেই জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে বৈঠক বাতিল করে দিয়েছেন'।

ঘটনাটি ঠিক কী? সেই লাইভ স্ট্রিমিংয়ের দাবিতেই অনড় জুনিয়র ডাক্তাররা। নবান্নের পর এবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক ভেস্তে গেল কালীঘাটেও। কবে? গতকাল শনিবার। সন্ধ্যায় ৬টা মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে এই বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। বাড়ির বাইরে এসে আন্দোলনকারীর বৈঠকে বসার জন্য অনুরোধ করেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে। কিন্তু তাতে জট খোলেনি। শেষপর্যন্ত একে একে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য-সহ বাকিরা।

The exact cause for cancellation of the Meeting between the CM and the Junior Doctors is that Mamata Banerjee got demoralized due to the arrest of OC; Tala P.S. and Ex RG Kar Principal Sandip Ghosh in the Rape and Murder case.

She apprehends that the next person in the que may be… pic.twitter.com/4P2zGOpiqX

— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) September 14, 2024