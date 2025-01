Mamata Banerjee on Dulalchandra Sarkar: 'অত্যন্ত খারাপ লাগছে, আমার খুব কাছের ছিল বাবলা, তৃণমূলের একেবারে প্রথম দিন থেকে পাশে ছিল': শোকার্ত মুখ্যমন্ত্রী...

রণজয় সিংহ: মারা গেলেন দুলালচন্দ্র সরকার (ওরফে বাবলা)। এক্স হ্যান্ডেলে তাঁকে নিয়ে পোস্ট করলেন শোকাহত মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। তিনি তাঁর বার্তায় লিখেছেন, নিহত দুলাল তাঁর (মুখ্যমন্ত্রীর) দীর্ঘদিনের সহযোগী। তৃণমূলের শুরু থেকেই তিনি মমতার সঙ্গে আছেন। দুলালের খুনের ঘটনা জেনে তিনি গভীর ভাবে আহত হয়েছেন।

নতুন বছরের দ্বিতীয় দিনের সকালেই এই ভয়ংকর কাণ্ড ঘটল মালদায়। মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি তথা সংশ্লিষ্ট পুরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যানকে লক্ষ্য করে চলল গুলি। প্রকাশ্যে দিবালোকে এই হাড়হিম করা ঘটনা। মালদার ইংরেজবাজারে এই শুটআউট। মালদা জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি তথা ইংরেজবাজার পুরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান দুলালচন্দ্র সরকারকে লক্ষ্য করে চলেছিল এই গুলি। ইংরেজবাজারের ঝলঝলিয়ার কাছে দুলালচন্দ্রের নিজের প্লাইউড কারখানার কাছে ঘটেছিল এই ভয়াবহ ঘটনা। দুলালচন্দ্রের প্লাইউড কারখানা থেকে মাত্র ২০০মিটার দূরে ঘটে!

কী ঘটেছিল?

My close associate, and a very popular leader, Babla Sarkar has been murdered today.

From the beginning of the Trinamool Congress, he (and his wife Chaitali Sarkar) worked hard for the party, and Babla was also elected a councillor.

I am sad and hugely shocked after knowing…

— Mamata Banerjee (MamataOfficial) January 2, 2025