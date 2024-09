Cow| Maharashtra: বাজার খারাপ, ভোটের মুখে মহারাষ্ট্রের 'মা' হলেন গোরু

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিধানসভা নির্বাচনের আগে গো-তাস খেলল মহারাষ্ট্রের একনাথ শিন্ডে সরকার। নির্দেশিকা জারি করে গোরুকে 'রাজ্যমাতা' হিসেব ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। দেশের ঐতিহ্যের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত বলে ঘোষণা সরকারের।

রাজ্য সরকারের তরফে এক নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ভারতীয় ধর্ম ও ঐতিহ্যের প্রতীক হল গোরু। প্রাচীন কাল থেকে ভারতীয় সমাজে গোরু ছিল এক অবিচ্ছেদ্দ অংশ। বেদের সময় থেকে এই অঞ্চলে গোরুর অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে তাদের বলা হত কামধেনু। এখন রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রজাতির গোরু দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু দিনের পর দিন আমাদের দেশিয় প্রজাতির গোরুর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। দেশিয় গোরুর দুধের পুষ্টি গুণ অন্যান্য গোরুর থেকে অনেক বেশি। তাই দেশিয় প্রজাতির গোরুর সংখ্যা কমে যাওয়া একটি উদ্বোগের বিষয়।

A decision was taken in the Maharashtra cabinet meeting today to implement a subsidy scheme of Rs 50 per day for rearing of indigenous cows. Chief Minister Eknath Shinde presided over the meeting. Since the Goshalas could not afford it due to their low income, the decision was…

— ANI (@ANI) September 30, 2024