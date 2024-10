Taslima Nasrin: 'প্লিজ...বদলের বাংলাদেশে পাঠাবেন না, ভারতেই থাকতে দিন', অমিত শাহকে আর্জি তসলিমার!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০১১ সাল থেকে টানা দিল্লিতেই থাকেন বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিন। আগেই জানা গিয়েছিল, গত ২৭ জুলাই তাঁর ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। তসলিমা নিজেই জানিয়েছিলেন যে, একাধিকবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও কোনও উত্তর আসেনি। এবার বাধ্য হয়ে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি পাঠালেন তসলিমা।

তসলিমা এক্স হ্যান্ডেলে অমিত শাহকে ট্যাগ করে কাতর আর্জি জানান। লেখেন, 'প্রিয় অমিতশাহজি নমস্কার। আমি ভারতে থাকি কারণ আমি এই দেশটিকে খুবই ভালোবাসি। গত ২০ বছর ধরে আমার দ্বিতীয় বাড়ি, কিন্তু আমি খুব চিন্তিত, MHA আমার বসবাসের অনুমতির মেয়াদ বাড়াচ্ছে না। আমি খুবই কৃতজ্ঞ থাকব, যদি আপনি আমাকে এখানে থাকতে দেন।'

.@AmitShah Dear AmitShahji Namaskar. I live in India because I love this great country. It has been my 2nd home for the last 20yrs. But MHA has not been extending my residence permit since July22. I'm so worried.I would be so grateful to you if you let me stay. Warm regards.

news TRENDING NOW

— taslima nasreen (@taslimanasreen) October 21, 2024