Woman Harrowing Experience: 'নকল' ওলা ক্যাব! 'পাচার হয়ে যেতাম', ভয়াবহ অভিজ্ঞতা তরুণীর...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন। নইলে কী বিপদ ঘনিয়ে আসছিল তা কল্পনা করেও শিউরে উঠছেন তরুণী। বেঙ্গালুরু এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে নকল ওলা চালকের খপ্পরে তরুণী। উপস্থিত বুদ্ধির জোরে অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছেন বলে দাবি বেঙ্গালুরুর ওই তরুণীর। বিমান থেকে নেমে অ্যাপ ক্যাবের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় এসে দাঁড়ান মহিলা। ক্যাব বুকও করেন অ্যাপের মাধ্যমে।

এরপর যখন সামনে এসে দাঁড়ায় গাড়িটি। গাড়িতে উঠতেই ড্রাইভার বলেন, অ্যাপ কাজ করছে না। তাই ওটিপিও চাননি তিনি। এমনকী অ্যাপের ম্যাপ কাজ করছে না। গুগল ম্যাপ খুলে চালক ওই তরুণীকে গন্তব্য লিখে দিতে বলেন। সহজ ঘটনা বলেই সন্দেহ জাগেনি তরুণীর। কিন্তু ছবিটা বদলাতে শুরু করে তারপরে। লোকেশন দেখেই ড্রাইভার বাড়তি টাকা চাইতে শুরু করে। তরুণী দিতে রাজি না হওয়াতেই বাজে ব্যবহার শুরু হয়ে যায়।

almost got trafficked/raped/looted/assaulted by a random cab driver who was let in by @BLRAirport in the Ola pickup station & impersonated to be one at terminal 1 of BLR airport at 10:30pm

had I not called 112, I’d not be here typing this pic.twitter.com/QpFdlRJFjF

— Dr. N (@doctorniikii) November 9, 2024