Uttar Pradesh Shocker: কুকুরের মতো মানুষের দেহ, ঠ্যাং ধরে টেনে ঢোকানো হচ্ছে মর্গে! যোগীরাজ্যে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তরপ্রদেশে মানবিকতা যেন হারিয়ে যাচ্ছে। ভাইরাল ভিডিয়োতে তোলপাড় নেটপাড়া। সেখানে দেখা যাচ্ছে, দুজন ব্যক্তি মর্গের বাইরে একটি মৃতদেহকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে। মৃতদেহের গায়ে চাদর দেওয়া। দুজন ব্যক্তি তার দুই পা ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। ভিডিয়োটি ভাইরাল হওয়ার পর অনেকেই তাদের মানবিকতার উপর প্রশ্ন তুলেছে।

এই ভিডিয়োটি পর আবার একটি ভিডিয়োটি ভাইরাল হয়। সেখানে এক ব্যক্তি হাসপাতালের বাইরে একটি মৃতদেহকে মারধর করছে। এই দুই ভিডিয়ো তোলপাড় রাজ্য। পরপর এই ধরণের ঘটনা রাষ্ট্রের চিকিৎসা সুবিধায় কর্মীরা যেভাবে মৃতদেহ পরিচালনা করে তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ায়। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ভাইরাল ভিডিয়োটি ঝাঁসি পোস্ট-মর্টেম হাউসের বাইরের। তবে ঘটনাটি কখন ঘটেছে তা জানা যায়নি।

A case of appalling apathy has come to the fore in #UttarPradesh's #Jhansi, where two men, in a viral video, are seen dragging a body by its legs inside a post mortem house.

This came just days after a video showed another man manhandling another body outside a hospital in the… pic.twitter.com/UUEXJvmld0

— Hate Detector (@HateDetectors) January 6, 2025