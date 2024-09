Shocking Video: ভরা মেলায় কিশোরকে মারধরের পর উলঙ্গ নাচে বাধ্য করল বিকৃতকাম বর্বররা! ভাইরাল ভিডিয়ো...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মানসিকতা দেখলে চমকে উঠতে হয়। ভরা মেলায় এক দলিত কিশোরকে মারধর করে উলঙ্গ করে মারধর করা হল। তারপর তাকে বাধ্য করা হল সবার সামনে নাচতে। সেই ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছেড়ে দেওয়া হয়। অভিযোগ, ওই কিশোর তার চুরি করেছে। ভিডিয়োটি ভাইরাল হতেই পুলিস তদন্ত করে ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানের কোটায়।

কোটার পুলিস সুপার অমৃতা দুহান বলেন, শুক্রবার আর কে পুরম থানায় এনিয়ে একটি অভিযোগ দায়ের হয়। সেখানে এক ব্যক্তি অভিযোগ করেন তার ১২ বছরের ছেলে মেলায় গিয়েছিল কমেডি শো দেখতে। সেখানেই ৫ জন লোক তার বিরুদ্ধে তার চুরির অভিযোগ তোল। ওই অভিযোগে তাকে মারধর করে উলঙ্গ করা হয়। তার পর তাকে সবার সামনে নাচতে বাধ্য করা হয়।

In #Rajasthan's #Kota, a 8-year-old #Dalit boy was allegedly stripped naked, forced to dance and filmed after he was caught stealing wire from an event. A purported video showing the boy dancing to a song with four to five men sitting around surfaced online. In the video, the men… pic.twitter.com/1ySnVOISr1

