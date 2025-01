Pranab Mukherjee Memorial: দিল্লিতে এবার প্রণব মুখোপাধ্যায়েরও স্মৃতিসৌধ! মোদীর কাছে 'কৃতজ্ঞ' কন্যা শর্মিষ্ঠা..

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কংগ্রেসকে চাপে রাখার কৌশল? প্রয়াণের চার বছর পর এবার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ‍্যায়ের স্মৃতিসৌধ তৈরি করতে চলেছে মোদী সরকার। কোথায়? দিল্লিতে রাজঘাটের কাছেই। প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানালেন প্রণবকন্য়া শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায়।

আরও পড়ুন: Delhi Assembly Election 2025: বিজেপির সামনে বড় পরীক্ষা, দিল্লি বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করে দিল নির্বাচন কমিশন

২০২০ সালের ৩১ অগাস্ট প্রয়াত হন প্রণব। ভারতের ত্রয়োদশতম রাষ্ট্রপতি ছিলেন তিনি। এক্স হ্য়ান্ডেলে শর্মিষ্ঠা লিখেছেন, 'বাবা বলতেন, রাষ্ট্রীয় সম্মান চাওয়া উচিত নয়, দেওয়া উচিত। প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ। বাবা এখন যেখানে আছে, ওর কিছু যায় আসে না। সমালোচনার বা প্রশংসার উর্ধ্বে চলে গিয়েছেন। কিন্তু মেয়ে হিসেবে এই আনন্দটা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না'।

Baba used to say that State honours shouldn’t be asked for, it should be offered. I’m so grateful that PM Modi did this to honour babas’ memory. It doesnt affect baba where he is now- beyond applaud or criticism. But for his daughter, words are not sufficient to express my joy

— Sharmistha Mukherjee (@Sharmistha_GK) January 7, 2025