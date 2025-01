Mahakunbh 2025 Stampede: মহাকুম্ভে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, পদপিষ্টের মতো পরিস্থিতিতে কমপক্ষে ১০ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মহাকুম্ভে বিপত্তি। তাঁবুতে আগুন লাগার মতো ঘটনার পর এবার পদপিষ্ট হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হল মহাকুম্ভে। মৌনী অমাবস্যা উপলক্ষ্যে লাখ লাখ মানুষ স্নানের জন্য সঙ্গমে জড়ো হন। আর সঙ্গমে যেতে গিয়েই মঙ্গলবার রাত দুটো নাগাদ পদপিষ্ট হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয় মহাকুম্ভে। এতে বহু মানুষ আহত হন। আশঙ্কা করা হচ্ছে কমপক্ষে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন এনিয়ে সরকারিভাবে কিছু ঘোষণা করেনি। ওই ঘটনা নিয়ে রাজ্য়ের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আহতদের চিকিত্সায় সব ধরনের সাহায্যের আশ্বাস দেন তিনি।

মহাকুম্ভ পরিচালন সমিতির অনুমান মৌনী অমাবস্যা উপলক্ষ্যে ত্রিবেনী সঙ্গমে জড়ো হন কমপক্ষে ৮০ লাখ থেকে ১ কোটি মানুষ। প্রায় ১২ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বিভিন্ন ঘাটে তারা জড়ো হন। গতকাল মধ্যরাতে স্নানের সময় কোনও কারণে তাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। কয়েকটি ব্যরিকেড ভেঙে যায়। তার পরেই ছোটছুটি শুরু হয়ে যায় পুণ্যার্থীদের মধ্যে। তাতেই আহত হন বহু মানুষ। ওই ঘটনা নিয়ে মহকুম্ভের স্পেশাল অকজিকিউটিভ অফিসার আকাঙ্খা রানা বলেন, কয়েকটি ব্যারিকেড ভেঙে যাওয়া সঙ্গমে পদপিষ্ট হওয়ার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তাতেই বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। তাদের চিকিত্সা চলছে।

#WATCH | Prayagraj | On Mauni Amawasya, Acharya Mahamandaleshwar Swami Avdheshanand Giri Maharaj of Juna Akhara says, "Today's 'snan' was for the welfare of the world. I express my condolence for the accident which has occurred. I hope the families of the injured persons find… pic.twitter.com/f9LbOsAzrW

— ANI (@ANI) January 29, 2025