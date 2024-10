Virat Kohli:'ওরা কখনই চায়নি...'! কোহলিকে এগিয়ে রেখে সচিন-সৌরভকে বেনজির আক্রমণ ভারতীয় নক্ষত্রের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'ওরা কখনই চায়নি...'! কোহলির প্রশংসা করতে গিয়ে এবার সচিন তেন্ডুলকরকে আক্রমণ করে বসলেন সঞ্জয় মঞ্জরেকর। রেয়াত করলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কেও!‌ ভারতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার বললেন, 'টেস্টে এই দু'জন নিজেদের ব্যাটিং পজিশন ছাড়তে চাইত না'।

ঘটনাটি ঠিক কী? পুরোপুরি ফিট নন। বেঙ্গালুরুতে নিউজিল্যান্ডে বিরুদ্ধে মাঠে নামতে পারেননি শুভমন গিল। তাঁর জায়গায় ভারতীয় দলে সুযোগ পান সরফরাজ খান। টেস্টে ৩ নম্বর ব্য়াট করেন শুভমন। সফরাজ আবার মিডল অর্ডারে ব্যাট করতেই স্বচ্ছন্দ। এই পরিস্থিতি তিন নম্বরে ব্যাট করতে নামেন কোহলি নিজেই। আর তিনি যে পজিশনে ব্যাট করেন, সেই পজিশনটি ছেড়ে দেন সরফরাজকে। এই সিদ্ধান্তের ভুয়সী প্রশংসা করেছেন সঞ্জয় মঞ্জরেকর।

এক্স হ্যান্ডেল মঞ্জরেকর লিখেছেন, 'কোহলিকে কুর্নিশ। দলের প্রয়োজনে ও তিন নম্বরে ব্যাট করতে নামল। গাঙ্গুলী, তেন্ডুলকর সাদা বলের ক্রিকেটে ওপেন করতে আগ্রহী ছিল। তবে টেস্টে কখনও উপরের দিকে ব্যাট করতে চাইত না। বিরাট, এখানেই তুমি যথার্থ চ্যাম্পিয়ন'।

Hats off to Virat Kohli! Coming out to bat at no 3 bcoz the team needed it. Ganguly, Tendulkar were very keen to open in white ball cricket, but never wanted to go up the order in Tests. That’s a true champion right there for you! Virat. #INDvNZ

এদিকে কোহলির সিদ্ধান্তের প্রশংসা করলেও, টেকনিকের সমালোচনাও করেছে মঞ্জরেকর। চলতি বছরের টেস্টে একেবারেই ফর্মে নেই বিরাট। বস্তুত, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধেও প্রথম ইনিংশে শূন্য রানে প্যাভিলিয়নে ফিরেছেন। মঞ্জরেকরের মতে, 'প্রতিটি বলই ফ্রন্টফুটে খেলতে গিয়ে সমস্যা আরও বাড়িয়ে ফেলেছে বিরাট। আজ যে বলে আউট হল, সেই বলটা অনায়াসেই ব্যাকফুটে সামলে দেওয়া যেত'।

Have said this before will say it again. Virat has compounded his problems by wanting to be on the front foot to every ball. No matter the length. Today’s dismissal ball could have been comfortably tackled off the back foot. #INDvNZ

— Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) October 17, 2024