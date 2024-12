WATCH | Earthquake Bomb: ভয়ংকর 'ভূমিকম্প বোমা'! প্রকাশ্যে লোমহর্ষক ভয়াল ভিডিয়ো, আতঙ্কে ইজরায়েল...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সিরিয়ার ভয়ংকর ভূমিকম্প বোমা! মারাত্মক বোমা হামলা ইজরায়েলের। সোমবার যুদ্ধ বিমানের সাহায্যে সিরিয়ার উপকূলবর্তী এলাকায় এই হামলা চালায় ইজরায়েল। বোমার তীব্রতা এতটাই ছিল কেঁপে ওঠে মাটি। তীব্রতার পরিমাণ এতটাই ছিল যে এলাকায় ঘটে যায় ভূমিকম্প। সংবাদ সংস্থার মতে, সোমবার এই হামলা চালানো হয়েছে টার্টাস এলাকায়। বহু বছর পর সিরিয়ার ফের এত বড় প্রথম হামলা। সেই ভিডিয়ো বর্তমানে নেটপাড়ায় ভাইরাল হয়েছে। তীব্রতার পরিমাণ এতটাই ছিল সেটি ভূমিকম্পের স্কেলে ৩.১ ছিল।

A Massive Explosion seen in Northwestern Syria near the City of Tartus, following an Israeli Strike against a Munitions Depot; with the Explosion reported to have been so large, that it measured as a 3.0 Magnitude Earthquake on nearby Seismic Sensors. pic.twitter.com/i1jC1vNjVJ

