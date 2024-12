Bangladesh Unrest: বাংলাদেশে নাটোরের মন্দিরে হামলা, হাত-পা বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার সেবায়েতের মৃতদেহ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলাদেশে এবার খুন হলেন মন্দিরের সেবায়েত। নাটোরের কশিমপুরের ঘটনা। সেখানকার শ্মশানকালী মন্দিরের ডাকাতির পর সেবায়েতের হাত-পা বাঁধা মৃতদেহ উদ্ধার হয়। তিনি প্রায় দুই যুগ ধরে মহাশ্মশান মন্দিরেই থাকতেন। পুলিস বলছে, নিছক ডাকাতির ঘটনা। তবে এলাকার সংখ্যালঘুদের দাবি, বেছে বেছে মন্দিরের হামলা করা হচ্ছে। এটা ডাকাতি নয়। এনিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দিল ইস্কনের কলকাতা শাখা। তাদের দাবি, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপরে অবাধে নির্যাতন করা হচ্ছে, সংখ্যালঘুদের খুন করা হচ্ছে।

ইস্কনের কলকাতার শাখার ইস্কন সন্ন্যাসী রাধারমণ দাস সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে লিখেছেন, বাংলাদেশের নাটেরের প্রধান শ্মশানের মন্দিরে হামলা কথা শুনে স্তম্ভিত। মন্দিরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র লুট করা হয়েছে। মন্দিরের সেবায়েত তরুণ চন্দ্র দাসকে(৫৫) নির্মমভাবে খুন করা হয়েছে। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় তার দেহ পাওয়া যায়। বাংলাদেশে হিন্দুদের শ্মশানও নিরাপদ নয়।

Shocked to hear about the attack on the temple located in #Natore's Kashimpur Central Shmashana in Bangladesh. Valuables were looted, and the temple's shebait, Tarun Chandra Das, was brutally murdered.

His lifeless body was discovered with his hands and feet tied. Even Hindu… pic.twitter.com/8xdPZ8Q059

— Radharamn Das राधारमण दास (@RadharamnDas) December 21, 2024