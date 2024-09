BAPS Swaminarayan Temple: আমেরিকায় ভাঙা হল মন্দির! 'অত্যন্ত নিন্দনীয়', কড়া প্রতিক্রিয়া ভারতের...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিউ ইয়র্কের মেলভিল্লেতে অবস্থিত বিএপিস স্বামীনারায়ণ মন্দিরে (BAPS Swaminarayan Temple) ভাঙচুর চালাল দুষ্কৃতীরা। এই ভাঙচুর চালানোর ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর তীব্র নিন্দা জানিয়েছে নিউ ইয়র্কে অবস্থিত ভারতীয় কনসুলেট জেনারেল। মন্দির ভাঙচুরে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কড়া শাস্তির দাবি জানিয়েছে ভারতীয় কনসুলেট জেনারেল। পাশাপাশি এই ঘটনা অপ্রত্যাশিত বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

নিউ ইয়র্কে অবস্থিত ভারতীয় কনসুলেট জেনারেল নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে লেখে, 'নিউ ইয়র্কের মেলভিল্লে-তে অবস্থিত ব্যাপস স্বামী নারায়ণ মন্দিরে ভাঙচুর চালানোর ঘটনা অপ্রত্যাশিত। নিউ ইয়র্কে অবস্থিত ভারতীয় উপ দূতাবাসের পক্ষ থেকে ব্যাপস স্বামীনারায়ণ মন্দির কর্তৃপক্ষ এবং ওই সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হয়েছে। পাশাপাশি এই ঘৃণ্য ঘটনার সঙ্গে যুক্ত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া আর্জি জানানো হয়েছে মার্কিন আইন মন্ত্রকের কাছে।' পাশপাশি, নিউইয়র্কের হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশন তরফ থেকেও বিএপিএস স্বামীনারায়ণ মন্দির ভাঙচুরের ঘটনার দ্রুত তদন্ত শুরু করার জন্য বিচার বিভাগ এবং হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগকে আর্জি জানানো হয়েছে।

The vandalism of the BAPS Swaminarayan Temple in Melville, New York, is unacceptable ; The Consulate IndiainNewYork is in touch with the community and has raised the matter with U.S. law enforcement authorities for prompt action against the perpetrators of this heinous act.…

