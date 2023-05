Chandra Grahan 2023: आज रात लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण, इन 4 राशियों की जिंदगी में अनिष्ट की आशंका; जरूर कर लें ये उपाय

First Lunar Eclipse of the Year 2023: इस साल का पहला चंद्र ग्रहण आज लगने वाला है. बुध पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगने का यह दुर्लभ योग 130 साल बाद बन रहा है. सभी लोगों में उत्सुकता है कि इस चंद्र ग्रहण का असर किन-किन राशियों पर पड़ेगा. ज्योतिष शास्त्रियों के मुताबिक आज चंद्र ग्रहण से 4 राशियों के जातकों पर संकट के बादल छा सकते हैं. ऐसे में उन्हेंस तर्क रहने की बहुत जरूरत है. ग्रहण के दुष्प्रभावों से बाहर निकलने के लिए आज विशेष उपाय करने की जरूरत है, जिके बाद संकट के ये बादल छंट जाएंगे.

इतने बजे शुरू होगा पहला चंद्र ग्रहण ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार भारत में यह चंद्र ग्रहण (First Chandra Grahan 2023) आज रात 8 बजकर 44 मिनट से शुरू हो जाएगा. इसके बाद आधी रात यानी 6 मई को तड़के 1 बजकर 1 मिनट को इसका समापान होगा. इस ग्रहण का सबसे ज्यादा असर रात 10 बजकर 52 मिनट पर दिखाई देगा, जब चंद्रमा काफी हद तक अदृश्य दिखाई देगा. भारत में दिखाई देगा चंद्र ग्रहण? धार्मिक विद्वानों के अनुसार आज लगने वाला साल का पहला चंद्रग्रहण (First Chandra Grahan 2023) असल में एक उपच्छाया चंद्र ग्रहण होगा. जिसमें चांद धूल भरी आंधी के रूप में नजर आएगा. खगोल शास्त्रियों के मुताबिक यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. हालांकि इसकी छाया का असर देश में जरूर दिखाई देगा. कह सकते हैं कि यह एक उपच्छाया चंद्र ग्रहण होगा, जिसका एक अलग ज्योतिषीय महत्व होगा. इन चारों राशियों पर छा रहा संकट ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार 5 मई को पड़ने वाले इस चंद्रग्रहण (First Chandra Grahan 2023) से मेष, वृषभ, कर्क और सिंह राशि पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. इन चारों राशियों पर चंद्र ग्रहण का गहरा असर देखने को मिलेगा. ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचने के लिए वे जातक आज भगवान शिव के दर्शन कर उनकी आराधना करें. साथ ही भगवान शिव के दर्शन के बाद दूध से शिवलिंग का अभिषेक भी करें. ऐसा करने से उन चारों राशियों पर ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा.