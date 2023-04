Ravi Yog 2023: कुंडली में शनि- सूर्य दोष से चल रहे हैं परेशान? आज रवि योग पर कर लें ये खास उपाय, बन जाएंगे सारे अटके काम

Remedies to get Rid of Shani Dosh and Surya Dosh: सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना जाता है. रोजाना सुबह उन्हें अर्घ्य देने से बहुत पुण्य फुल मिलता है. कहते हैं कि जब शनि-रवि मिलते हैं तो उस दिन रवि योग बनता है. इस बार यह शुभ योग आज यानी 29 अप्रैल 2023 को बन रहा है. आज दोपहर से लेकर 30 अप्रैल को सुबह तक रवि योग रहेगा. मान्यता है कि यह योग ऊर्जा से भरपूर होता है और इस दिन जातक जो भी काम करता है, उसके सफल होने की अधिक संभावना होती है. इस योग की खास बात ये है कि इसमें कोई अनिष्ट नहीं होता है यानी कि सब शुभ ही शुभ होता है. इस योग में हम सूर्य-शनि दोष से मुक्ति के भी उपाय कर सकते हैं.

इतने समय तक रहेगा रवि योग 2023 ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक यह शुभ योग (Ravi Yog 2023) आज दोपह 12 बजकर 47 मिनट से शुरू होकर 30 अप्रैल को सुबह 5 बजकर 5 मिनट तक रहेगा. आज शनिवार का शुभ मुहूर्त दिन में 11 बजकर 12 मिनट से दोपहर 12 बजकर 04 मिनट तक होगा. इस शुभ मुहूर्त में आप कोई भी कार्य कर सकते हैं. उसक कार्य में आपको कोई नुकसान नहीं होगा. मिल जाती है सूर्य-शनि दोष से मुक्ति धार्मिक विद्वानों के अनुसार शनिवार का दिन शनि देव की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है. जबकि रवि योग (Ravi Yog 2023) सूर्य देव की पूजा के लिए अच्छा माना जाता है. लेकिन जब रवि योग लगा हो तो आप शनि और सूर्य की एक साथ पूजा कर सकते हैं. ये दोनों पिता-पुत्र माने जाते हैं. ऐसे में दोनों की एक साथ पूजा करने से शनि दोष और सूर्य दोष से मुक्ति मिल जाती है. सूर्य-शनि दोष मुक्ति के लिए कर लें ये उपाय आज के दिन आप गेहूं और काले तिल का दान करें. गेहूं सूर्य देव और काले तिल शनि देव को बहुत प्रिय हैं. ऐसा करने से कुंडली में सूर्य और शनि दोष दूर हो जाते हैं. शनिवार के दिन पास के किसी शनि मंदिर में जाकर छाया दान करना चाहिए. ऐसा करने से शनि की ढैय्या, साढ़ेसाती और शनि दोष से मुक्ति मिल जाती है. जब रवि योग (Ravi Yog 2023) लगा हो तब पानी में गुड़, लाल चंदन और लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें. उस दौरान सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए. इस उपाय से कुंडली में सूर्य दोष के दुष्प्रभाव दूर हो जाते हैं.