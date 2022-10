Solar Eclipse 2022: सूर्य ग्रहण के दौरान जिसने कर लिए ये 5 काम उसकी हो जाएगी बल्ले-बल्ले, मिलेगा कई हजार गुना फल

What To Do During Surya Grahan: वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य ग्रहण का विशेष महत्व है. वहीं, धार्मिक ग्रंथों में भी सू्र्य ग्रहण को विशेष माना गया है. सूर्य ग्रहण को लेकर बहुत सारी मान्यताएं प्रचलित हैं. कहते हैं कि ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार का पूजा-पाठ या फिर कोई अनुष्ठान आदि नहीं किए जाते. वहीं, इस दौरान किसी भी तरह के शुभ और मांगलिक कार्यों की भी रोक होती है. लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान एक जगह बैठकर भगवान की मूर्तियों को हाथ लगाएं बिना या फिर पूजा स्थल को छुए बिना मंत्र जाप और भगवान का ध्यान करना विशेष फलदायी होता है. ग्रंथों में कई ऐसी बातों का जिक्र किया गया है, जिन्हें करना महत्वपूर्ण माना गया है. आज हम आपको ऐसे ही कुछ कामों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें करने से विशेष लाभ होता है.

रुद्राक्ष की माला से जाप करना

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान मंत्रों के जाप का विशेष महत्व बताया गया है. इस दौरान सूक्ष्म जप बेहद लाभकारी माना गया है. मान्यता है कि इस दौरान रुद्राक्ष की माला धारण करने से पाप नष्ट हो जाते हैं. लेकिन ये रुद्राक्ष असली होना चाहिए.

गुरु से दीक्षा लेने से होता है लाभ

ऐसा माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान गुरु से दीक्षा लेना लाभदायक हो सकता है. अगर आप किसी महंत या किसी गुरु से दीक्षा लेना चाहते हैं, तो सूर्य ग्रहण के वक्त लेने से लाभ होता है और कार्य सफल होते हैं. सूर्य ग्रहण को लेकर मान्यता है कि इस दौरान कोई भी जप करने से 10,00,000 गुना फल मिलता है.

ग्रंथों का पाठ

ज्योतिषीयों का कहना है कि सूर्य ग्रहण के दौरान धार्मिक ग्रंथ जैसे महाभारत, रामायण आदि का पाठ करना लाभदायी होता है. ऐसा माना जाता है कि अगर गर्भवती महिलाएं इस दौरान इनका पाठ करें, तो उनके बच्चे का विकास बेहतर ढंग से होता है. साथ ही बच्चा संस्कारी भी बनता है.

अपनी फ्री कुंडली पाने के लिए यहां क्लिक करें



(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)