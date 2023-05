Horoscope Weekly: इस राशि वालों के लिए ये सप्ताह रहेगा लकी, चुनौतियों पर विजय और करियर में मिलेगी तरक्की

Weekly Horoscope (15 May to 21 May 2023): 15 मई से शुरु होने वाले सप्ताह में सिंह राशि के लोगों के साथ इस सप्ताह कारोबार में नया पार्टनर जुड़ सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि चयन के वक्त अपने लाभ-हानि पर पहले ही अच्छी तरह से विचार कर लें.