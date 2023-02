Touch Wood: खुशी जाहिर करने के बाद लोग क्यों बोलते हैं टच वुड? ज्यादातर लोगों को नहीं पता है इसकी वजह

Why Do People Say Touch Wood: आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कुछ कहने के बाद टचवुड बोलते हैं. कई लोगों में इसे आदत के तौर पर देखा जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं टचवुड क्या है और ये कितना असरदार होता है. टचवुड का हिंदी में मतलब होता है लकड़ी छूना. इस शब्द का प्रयोग कब से हो रहा है इसका कोई प्रमाणिक तथ्य मौजूद नहीं है.

कब से चला आ रहा है ये शब्द?

यह माना जाता है कि इस शब्द का प्रयोग ईसा पूर्व से चला आ रहा है. टचवुड शब्द के प्रयोग के पीछे धारणा है कि पेड़ों पर आत्माओं का निवास होता है. आपकी खुशियों और दुआओं में आत्माओं की नजर ना लगे इसलिए टचवुड बोलकर लकड़ी छूते हैं. ऐसा माना जाता है कि इससे आत्माएं आपकी खुशियों में बाधक नहीं बनते हैं.

टचवुड बोलने के साथ ही लकड़ी का स्पर्श करना शुभ माना जाता है. अगर टचवुड बोल दिया और लकड़ी को टच नहीं किया तो अशुभ माना जाता है. टच वुड बोलने का मकसद होता है बुरी नजर से बचना. मतलब हम चाहते हैं कि हमारी कही अच्छी बात को किसी की नजर ना लगे. उसी नजर से बचने के लिए हम टचवुड करते हैं.

आज की पीढ़ी में टचवुड एक लोकप्रिय मुहावरा बन गया है और दुर्भाग्य से बचने के लिए लोग अक्सर इस मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं. टचवुड जैसा मुहावरा दुनिया के हर हिस्से में मौजूद है. आधुनिक समय के इंग्लैंड में लोग 'नॉक ऑन द वुड' की तुलना में 'टचवुड' वाक्यांश का अधिक उपयोग करते हैं, जिसका उल्लेख अंग्रेजी लोककथाओं में मिलता है.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की जरूरत नहीं