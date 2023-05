Affordable SUV: देश में सिर चढ़कर बोल रहा है इस SUV का क्रेज, माइलेज और सेफ्टी फीचर्स में बनी अव्वल; Brezza- Creta को छोड़ा पीछे

Affordable and best SUV in India: देश में पिछले कई दिनों से एक ऐसी SUV ने धूम मचाई हुई है, जो सेफ्टी फीचर्स और माइलेज के मामले में अव्वल मानी जा रही है. लोग नॉर्मल गाड़ियों के बजाय इस एसयूवी की खरीद को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं. आखिर उसमें ऐसा क्या खास है, जो लोग उसके दीवाने हो गए हैं.