Car Maintenance Tips: सर्दियों में कार का AC बचाएगा पैसे, जरूर करें यह एक काम, तगड़े नुकसान से बच जाएंगे

Car AC in winter is good or bad: गर्मियों के मौसम में हम घरों में एसी का इस्तेमाल और सर्दियों में हीटर का इस्तेमाल करते हैं. ऐसा ही कुछ गाड़ियों में भी किया जाता है. हालांकि अगर आप सर्दियों में सिर्फ गाड़ी के हीटर का इस्तेमाल करेंगे, तो आप बड़ी गलती करने जा रहे हैं. सर्दियों में थोड़ी देर चलाया गया कार का AC आपके हजारों रुपयों की बचत कर सकता है. जी हां, आपको बस हफ्ते में आधे घंटे के लिए कार एसी का यूज करना है. आइए जानते हैं कि हमारी इस बात के पीछे की वजह क्या है?

1. दरअसल, अगर आप सर्दियों में अपनी गाड़ी के एसी का बिलकुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इस में इंजन में कई तरह की गड़बड़ियां हो सकती हैं. इसकी मरम्मत में होने वाले खर्चें से बचने के लिए आपको हफ्ते में करीब 30 मिनट Car AC का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है.

2. अगर नुकसान की बात करें तो अगर आप सर्दी के मौसम में बिलकुल भी एसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसमें आने वाली छोटी-मोटी खराबी के बारे में आपको नहीं पता लगेगा. जब गर्मियों में इसकी जरुरत होगी, तब आपको परेशानी हो सकती है. ठंड में एसी को चलाने से इसके वेंट्स, कंप्रेसर, कूलिंग सिस्टम बिल्कुल सही रहते हैं.

3. सर्दियों में कार के भीतर पानी की एक परत जम जाती है. ऐसे में हीटर चलाने से यह परत पिघलने लगती है और इस बात का खतरा बना रहता है कि पानी की बूंदें रिसकर इंजन में न पहुंच जाएं. इससे इंजन सीज हो सकता है.

4. सर्दियो में कार का हीटर लगातार चलाने से केबिन में नमी होने गलती है और बैक्टीरिया बनने की संभवना रहती है. इसलिए एसी चलाने से केबिन ड्राई होने लगता है और बैक्टीरिया को कम करने में मदद मिलती है.

