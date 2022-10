Car Driving tips: कार पर कभी नहीं लगेंगे स्क्रैच, बस ड्राइविंग के वक्त अपना लेना यह ट्रिक

How to save car from Scratch: गाड़ी नई हो या पुरानी, हर कोई चाहता है कि उनकी कार हमेशा चमचमाती रहे. लेकिन सड़क पर अगर कोई वाहन चलता है तो उस पर छोटे-मोटे स्क्रैच आना लाजमी है. गाड़ी पर लगा छोटा सा स्क्रैच इसकी खूबसूरती को कम कर ही देता है, साथ ही यह आपका खर्चा भी बढ़ा सकता है. यहां हम आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं जिनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो पूरी संभावना है कि आपकी गाड़ी पर कोई स्क्रैच ना लगे.

1. रफ्तार का रखें ध्यान

आमतौर पर गाड़ी में कोई भी दुर्घटना तब होती है जब गाड़ी तेज रफ्तार पर हो. इसलिए हमेशा अपनी कार को एक सीमित स्पीड में ही चलाएं. जल्दबाजी के चक्कर में आपका और आपकी गाड़ी का नुकसान हो सकता है

2. अपनी लाइन में ही चलें

जब भी आप सड़क पर गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, खासतौर पर हाईवे पर तो अपनी ही लेन में चलें. अचानक लेन चेंज करने के कारण पीछे से आ रही गाड़ी आपको टक्कर मार सकती है.

3. इंडिकेटर्स का करें इस्तेमाल

भारत में अक्सर लोग अपनी गाड़ी को टर्न करते समय इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं. आपको यह गलती कभी नहीं करनी. जब भी गाड़ी को किसी दूसरी लेन में ले जाएं या फिर किसी मोड़ पर मुड़े तो इंडिकेटर्स भी इस्तेमाल करें, साथ ही हॉर्न भी बजाएं.

4. सुरक्षित पार्किंग

अक्सर देखा गया है कि पार्किंग में खड़ी गाड़ी पर स्क्रैच लग जाते हैं. इसलिए हमेशा अपनी कार को सुरक्षित जगह ही पार्क करें. खुले में पार्क करने से बेहतर है कि किसी रूफ के नीचे कार पार्क की जाए.

