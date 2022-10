Mahindra Thar के हर मॉडल की ये रही कीमत, सिर्फ इतने रुपये की EMI में ले जाएं घर

Mahindra Thar Price, Features & EMI: बीते कुछ समय से महिंद्रा लगातार एक से बढ़कर एक एसयूवी भारतीय बाजार में पेश कर रही है. इनमें महिंद्रा थार भी शामिल है. अब महिंद्रा इसके फेसलिफ्ट वर्जन पर काम कर रही है. हालांकि, मौजूदा महिंद्रा थार मॉडल लोगों के बीच अपनी लोकप्रियता बनाए हुए है. ऐसे में अगर आप भी महिंद्रा थार खरीदने का विचार बना रहे हैं तो आपको इसके सभी वेरिएंट्स की कीमतों के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप आराम से अपने बजट में फिट होने वाले वेरिएंट को चुन सकें. तो चलिए, पहले आपको महिंद्रा थार के फीचर्स के बारे में बताते हैं, उसके बाद इसकी कीमतों और ईएमआई की जानकारी देंगे.

यह ऑफ-रोडर कार कुल दो ट्रिम लेवल- एएक्स ऑप्शनल और एलएक्स में उपलब्ध है. इसमें पेट्रोल और डीजल, दोनों इंजन ऑप्शन मिलते हैं. इसका नया 2.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन 150 पीएस पावर और 2.2 लीटर डीजल इंजन 130 पीएस पावर जनरेट करता है. इनके टॉर्क के आंकड़े भी अलग हैं. कार में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है. इसमें ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम स्टैंडर्ड दिया गया है. यह 15.2 किलोमीटर तक का माइलेज ऑफर कर सकती है.

महिंद्रा थार (2020) के फीचर्स की बात करें तो इसमें एलईडी डीआरएल के साथ हेलोजन हेडलैंप, 7.0 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम (एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी वाली), ऑटो एसी, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल क्रूज कंट्रोल और डिजिटल एमआईडी वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. इसमें वॉशेबल इंटीरियर और हार्ड टॉप के साथ-साथ रिमूवेबल रूफ पेनल का ऑप्शन मिलता है. इसमें ड्यूल फ्रंट एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं.

महिंद्रा थार के सभी वेरिएंट्स की कीमतें

-- Thar AX Opt 4-Str Convert Top- 13.59 लाख रुपये

-- Thar AX Opt 4-Str Convert Top Diesel- 14.16 लाख रुपये

-- Thar AX Opt 4-Str Hard Top Diesel- 14.21 लाख रुपये

-- Thar LX 4-Str Hard Top- 14.28 लाख रुपये

-- Thar LX 4-Str Convert Top Diesel- 14.77 लाख रुपये

-- Thar LX 4-Str Hard Top Diesel- 14.87 लाख रुपये

-- Thar LX 4-Str Convert Top AT- 15.74 लाख रुपये

-- Thar LX 4-Str Hard Top AT- 15.82 लाख रुपये

-- Thar LX 4-Str Convert Top Diesel AT- 16.20 लाख रुपये

-- Thar LX 4-Str Hard Top Diesel AT- 16.29 लाख रुपये

महिंद्रा की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, इसके AX Optional ट्रिम की EMI 21124.58 रुपये से शुरू होती है जबकि LX ट्रिम की EMI 22197.03 रुपये से शुरू होती है.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर