Maruti ने खत्म किया इंतजार! Jimny 5-Door ऑटो एक्सपो में पेश, Thar की बढ़ी टेंशन

Maruti Jimny 5 Door unveiled: मारुति सुजुकी ने आखिरकार Jimny 5-Door एसयूवी को ऑटो एक्सपो 2023 में पेश कर दिया है. यह कंपनी की ग्लोबल मार्केट में मौजूद 3 डोर जिम्नी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है. इसमें 1.5 लीटर का K15B इंजन दिया गया है. कंपनी इस कार की मैन्युफैक्चरिंग गुजरात में स्थित अपने प्लांट में करेगी और यहीं से भारत व विदेशों में बेची जाएगी. कंपनी ने आज से ही नई Jimny के लिए बुकिंग लेना शुरू कर दिया है. डिलीवरी जल्द ही शुरू होने की संभावना है. इसका मुकाबला महिंद्रा थार के साथ होगा.

लुक और डिजाइन

यह मारुति की पहली कार है, जो 4X4 के साथ आती है. इसमें 5 लोगों के लिए बैठने की जगह मिलती है. डायमेंशन की बात करें तो इसमें 3,985mm की लंबाई, 1,645mm की चौड़ाई और 1,720mm की ऊंचाई मिलती है. इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 210mm का है. जिम्नी का अप्रोच एंगल 36 डिग्री, रैंप ब्रेक-ओवर एंगल 24 डिग्री और डिपार्चर एंगल 50 डिग्री है. मारुति सुजुकी इसे 7 कलर ऑप्शन में लाई है, जिनमें से पांच मोनोटोन और 2 डुअल टोन शेड होंगे.

Maruti Jimny 5-door makes its debut in India at #AutoExpo2023

Booking Started from today

1.5-litre petrol engine with 5 MT/ 4 AMT gearbox

4X4 System

6-airbags @Maruti_Corp #MarutiJimny pic.twitter.com/WO23eKHqZN

— Vishal Ahlawat (@vishalahlawat92) January 12, 2023