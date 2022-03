Ola की ऐसी हरकत जिसमें मोबाइल का स्क्रीन देख घबरा जाएंगे आप, लगने लगेगा डर

नई दिल्लीः कैब सर्विस मुहैया कराने वाली नामी कंपनी ओला इस ऐप का इस्तेमाल करने वालों के मोबाइल पर लगभग रोजाना किसी ना किसी ऑफर की जानकारी दे रही होती है. इसमें यूजर की अगली राइड पर डिस्काउंट के अलावा और भी कई जानकारियां शामिल होती हैं. कंपनी की मार्केटिंग टीम लगातार कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश में लगी रहती है, लेकिन इस बार ओला ने जो पैंतरा अपनाया है वो ना सिर्फ दिलचस्प है, बल्कि इस नोटिफिकेशन को देखकर आप घबरा भी सकते हैं. फर्ज कीजिए आप अपना मोबाइल का स्क्रीन अनलॉक करें और आपको दिखे की मम्मी के 8 मिस्ड कॉल हैं.

'8 missed calls from mom', followed by a 40% off promo!

This is a terrible clickbait by Ola.

Pic via @kartik679 on LinkedIn. pic.twitter.com/QBzIF86510

— Karthik (@beastoftraal) March 10, 2022