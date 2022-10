1 साल में जितनी इस SUV की कीमत बढ़ी, उतने में मिल जाती है Maruti Alto; फिर भी नहीं घट रही डिमांड!

Toyota Fortuner Price Hike: टोयोटा ने हाल ही में अपनी पॉपुलर फॉर्च्यूनर एसयूवी की कीमतों को 77,000 रुपये तक बढ़ाया है. इसके साथ ही, अब टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner) की कीमतें 32.59 लाख रुपये से लेकर 50.34 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक पहुंच गई हैं. इस साल टोयोटा की ओर से फॉर्च्यूनर की कीमतों में की गई यह चौथी वृद्धि है. यानी, इससे पहले कंपनी इसी साल में तीन बार कीमतों को बढ़ा चुकी थी. जनवरी, अप्रैल और जुलाई में क्रमश: 1.10 लाख रुपये, 1.20 लाख रुपये और 1.14 लाख रुपये तक की कीमत वृद्धि की गई थी. इस तरह से सिर्फ इस एक साल में टोयोटा फॉर्च्यूनर की कीमतों में कुल 4.21 लाख रुपये की बढ़ोतरी हुई है. लेकिन, इसके बावजूद एसयूवी काफी डिमांड में हैं.

इतने में आ सकती हैं मारुति ऑल्टो

इस पूरे साल के दौरान टोयोटा फॉर्च्यूनर की कीमतों में जो कुल 4.21 लाख रुपये की बढ़ोतरी हुई है, इतनी कीमत में एक मारुति ऑल्टो आराम से खरीदी जा सकती है. दरअसल, मारुति ऑल्टो रेंज में दो मॉडल- ऑल्टो 800 और ऑल्टो के10 हैं. ऑल्टो 800 मॉडल सस्ता है और ऑल्टो के10 थोड़ा महंगा है. ऑल्टो 800 के बेस वेरिएंट की कीमत 3.39 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट के लिए 5.03 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) तक जाती है. वहीं, ऑल्टो के10 की कीमत 3.99 लाख रुपये से शुरू होकर 5.84 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) तक जाती है. दोनों ही मॉडल्स के बेस वेरिएंट उतने में खरीदे जा सकते हैं, जिनती टोयोटा फॉर्च्यूनर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है.

टोयोटा फॉर्च्यूनर पेट्रोल वेरिएंट की कीमत

-- Toyota Fortuner 4×2 MT- 32.59 लाख रुपये (19,000 रुपये बढ़े)

-- Toyota Fortuner 4×2 AT- 34.18 लाख रुपये (19,000 रुपये बढ़े)

टोयोटा फॉर्च्यूनर डीजल वेरिएंट की कीमत

-- Toyota Fortuner 4×2 MT- 35.09 लाख रुपये (19,000 रुपये बढ़े)

-- Toyota Fortuner 4×2 AT- 37.37 लाख रुपये (19,000 रुपये बढ़े)

-- Toyota Fortuner 4×4 MT- 38.93 लाख रुपये (39,000 रुपये बढ़े)

-- Toyota Fortuner 4×4 AT- 41.22 लाख रुपये (39,000 रुपये बढ़े)

-- Toyota Fortuner Legender 4×2 AT- 42.82 लाख रुपये (77,000 रुपये बढ़े)

-- Toyota Fortuner Legender 4×4 AT- 46.54 लाख रुपये (77,000 रुपये बढ़े)

-- Toyota Fortuner GR-Sport 4×4 AT- 50.34 लाख रुपये (77,000 रुपये बढ़े)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर