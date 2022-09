Update Aadhaar Card Online: आधार कार्ड में कोई सुधार कराना हो तो आपको याद आती होगी आधार सेंटर (Aadhaar Centre) की लंबी लाइन, लेकिन अब आधार में सुधार कराने के लिए आपको किसी सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं होगी. सरकार ने इस समस्या को खत्म कर दिया है और यूआईडीएआई (UIDAI) की तरफ से बताया गया है कि आधार में कुछ डिटेल्‍स को आप अपने मोबाइल से ही सुधार कर सकेंगे. तो चलिए आपको बताते हैं कि आधार में ऐसी कौन सी जानकारी है जिसे आप खुए सुधार सकेंगे? इसके अलावा सुधार करने का तरीका क्‍या होगा?

50 रुपये का पेमेंट करना होगा

यूआईडीएआई ने एक ट्वीट में बतायाहै कि, 'आप आसानी से जनसांख्यिकी डिटेल (नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता) को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं और एसएमएस में प्राप्त ओटीपी के द्वारा इसे प्रमाणित कर सकते हैं. आपको ऑनलाइन सुधार कराने के लिए 50 रुपये का शुल्क देना होगा. जिसका पेमेंट ऑनलाइन आप यूपीआई के माध्‍यम से कर सकते हैं.

