Delhi-Mumbai Expressway: आनंद महिंद्रा ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए नितिन गडकरी को धन्यवाद दिया, बोले..

Delhi-Mumbai Expressway: भारत यकीनन देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के लिए तैयार हो रहा है. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना देश में कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास में सहायता के लिए कई राज्यों और शहरों को जोड़ने वाले 1,450 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के रूप में तैयार की जा रही है. हाल ही में, महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने नरेंद्र मोदी द्वारा ट्वीट किए गए राजमार्ग का एक वीडियो साझा किया और इसे 'भारत के आर्थिक राजमार्ग की महत्वपूर्ण धमनी' कहा. बिजनेस टाइकून ने भी इसे कनेक्टिविटी और जीडीपी ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण बताया. इसके अलावा, उन्होंने परियोजना के लिए केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भी धन्यवाद दिया.

अपने ट्वीट में, आनंद महिंद्रा ने कहा, "यह भारत के आर्थिक राजमार्ग की सबसे महत्वपूर्ण धमनी बनने जा रही है. इस तरह के महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी लिंक पर पारगमन के समय में कटौती करने से हमारी जीडीपी विकास दर में वृद्धि होगी. इसे कम करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता." … शाबाश, और धन्यवाद, @nitin_gadkari"

This is going to be the most critical artery of India’s economic highway. Cutting down transit times on such vital connectivity links will boost our GDP growth rates in immeasurable ways. Can’t wait to glide down it…Well done and thank you, @nitin_gadkari https://t.co/14ctK5oik6

— anand mahindra (@anandmahindra) January 30, 2023