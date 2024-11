नहाय-खाय आज, लेकिन कैसे छठ पूजा पर पहुंचें बिहार? फ्लाइट का किराया 33 हजार पार

Delhi to Patna Flight Ticket Price: आज यानी मंगलवार को नहाय-खाय के साथ लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत हो गई है. इसका समापन शुक्रवार 8 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्ध्य देकर किया जाएगा.लेकिन छठ मनाने के लिए बिहार तक पहुंचने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

एक तरफ ट्रेन में भारी भीड़ है. तो छठ में फ्लाइट से घर जाना महंगा साबित हो रहा है. क्योंकि, देशभर से बिहार जाने वाली फ्लाइट्स का किराया कई गुना बढ़ चुका है. दिल्ली से पटना की फ्लाइट का किराया की बात करें तो आपको टिकट के लिए 13 हजार से 19 के बीच पहुंच गया है.

दरभंगा का किराया 33 हजार पार

वहीं, अगर आपको दिल्ली से दरभंगा जाना है तो इसके लिए आपको 24 हजार से 33 तक कीमत चुकानी होगी यानी दिल्ली से पटना जाना दुबई और आबुधाबी से भी ज्यादा महंगा है.

ट्रैवल वेबसाइट मेक माई ट्रिप के मुताबिक, आज एयर इंडिया और इंडिगो की फ्लाइट जो नई दिल्ली से दरभंगा जाएगी उसका किराया 25437 रुपये है. वहीं, एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो का किराया 33,115 रुपये है.

महंगा हुआ बिहार-झारखंड का सफर

आज यानी 5 नवंबर को दिल्ली से पटना जाने के लिए न्यूनतम किराया 13 हजार है. वहीं, दिल्ली से दुबई के लिए भी किराया भी इसी रेंज के आस-पास है. जबकि आम दिनों में दिल्ली से पटना का किराया 5 हजार से 6 हजार रुपये होता है.

वहीं, पड़ोसी राज्य झारखंड के देवघर के लिए आपको 14 हजार से 24 हजार रुपये तक चुकाने होंगे. जबकि आम दिनों में यह किराया 5500 से 6000 के बीच होता है.

