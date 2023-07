GST Meeting: शुरू हुई जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक, वित्तमंत्री सीतारमण घटा सकती हैं Tax!

GST Council's 50th meeting: केंद्र सरकार (Central Government) आज GST पर बड़ा फैसला ले सकती है. GST परिषद की 50वीं बैठक (GST Meeting) मंगलवार को शुरू हो गई है. इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कराधान, उपयोगिता वाहनों की परिभाषा के अलावा पंजीकरण और इनपुट कर क्रेडिट (ITC) दावों के लिए नियमों को कड़ा करने पर विचार हो सकता है. राष्ट्रीय राजधानी में हो रही बैठक की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘जीएसटी परिषद - यात्रा की ओर 50 कदम’ शीर्षक से एक लघु फिल्म जारी की.

वित्त मंत्री ने किया ट्वीट



वित्त मंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया है कि अबतक हुई 49 बैठकों में परिषद ने सहकारी संघवाद की भावना के साथ लगभग 1,500 निर्णय लिए हैं. ट्वीट में कहा गया है कि 50वीं बैठक एक मील का पत्थर है, जो सहकारी संघवाद की सफलता और एक अच्छी और सरल कर व्यवस्था की स्थापना का संकेत देती है.

On the occasion of the 50th meeting of the GST Council, Union Finance Minister Smt. @nsitharaman releases a Special Cover and customised myStamp.

The Special Cover and customised myStamp was presented to the Union FM Smt. @nsitharaman by the Chief Post Master General, Delhi… pic.twitter.com/feTDX5AM6h

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) July 11, 2023