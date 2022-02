कहीं आपका नाम वोटर लिस्ट से कट तो नहीं गया? घर बैठे फटाफट ऐसे करें चेक

नई दिल्ली. यूपी समेत 5 राज्यों के विधान सभा चुनाव शुरू होने वाले हैं. इसे लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. यूपी में तो पहले चरण के चुनाव आने वाली 10 फरवरी को है. यानी चुनाव में करीब 1 हफ्ते का ही वक्त बचा है. ऐसे में अगर आपके राज्य में भी चुनाव होने हैं, तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. आप वोट डालने से पहले वोटर लिस्ट में एक बार अपना नाम चेक कर लें. वोटर लिस्ट में नाम चेक करने के लिए आपके पास कंप्यूटर या मोबाइल की जरूरत पड़ेगी. आप इंटरनेट पर चुनाव आयोग की वेबसाइट से अपना नाम देख पाएंगे. इसके लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा. आइए बताते हैं कैसे.

वोटर लिस्ट में ऐसे चेक करें अपना नाम

- सबसे पहले आप वोटर लिस्ट चेक करने के लिए http://sec.up.nic.in/site/PRIVoterSearch.aspx पर जाएं.

- यहां आपको अपने जिले का चुनाव करना होगा.

- इसके बाद अपने विकास खंड को चुनें.

- फिर आप जिस ग्राम पंचायत से हैं उस पर क्लिक करें.

- नीचे मतदाता का नाम दर्ज करें

- अपने माता/पिता/पति का नाम दर्ज करें.

- मकान नंबर के बॉक्स में मकान नंबर दर्ज करें.

- नीचे दिए गए कैप्चा कोड को बॉक्स में भरने के बाद सर्च (Search) के विकल्प को चुनें. इसके बाद आपकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी.

मतदाता सूची में नाम जानने का दूसरा तरीका

सबसे पहले आप वोटर लिस्ट चेक करने के लिए https://Electoralsearch.in वेबसाइट पर जाएं. यहां वोटर लिस्ट में नाम चेक करने के दो तरीके हैं. आप अपने नाम,पता, आदि की डिटेल से (Search Deatails) या फिर पहचान पत्र की डिटेल से खोज ( Search By EPIC No.) सकते हैं.

1. नाम पता, की डिटेल्स से ऐसे करें सर्च

- इसमें सबसे ऊपर आपको 'विवरण द्वारा खोजे' (Search Deatails) का विकल्प दिखाई देगा.

- यहां अपना नाम (Name), पिता/पति का नाम (Father/Husband Name) और लिंग (Gender) की जानकारी दर्ज करें.

- आप जिस राज्य (State) के रहने वाले हैं, उसका चुनाव करें, उदारहरण के तौर पर अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश के विकल्प को चुनें.

- इसके बाद नीचे अपने जिले (District) का चुनाव करें.

- फिर आपको विधानसभा चुनाव (Assembly Constituency) का चुनाव करें.

- अब आपको दिए गए कैप्चा कोड (Captcha Text) को बॉक्स में दर्ज करना होगा.

- आपका नाम अगर वोटर लिस्ट में है तो आपके सामने डिटेल खुल कर सामने आ जाएगी.

- यहां से मतदाता सूची (Voter List) की सूचना प्रिंट (Print) कर सकते हैं.

2. पहचान-पत्र के नंबर/EPIC No के जरिए करें चेक

- सबसे पहले (पहचान-पत्र क्र. द्वारा खोज/Search by EPIC No.) के टैब पर क्लिक करें.

- यहां आपके सामने कई डिटेल खुलकर सामने आएंगी.

- इसमें आप अपने मतदाता पहचान-पत्र क्र./EPIC No. में अपने पहचान पत्र पर दर्ज EPIC No.को दर्ज करें.

- इसके बाद राज्यों की लिस्ट के विकल्प (Select State from List) से अपने राज्य/State का चुनाव करें.

- फिर दिए गए कोड (Code) को कैप्चा टेक्स्ट (Captcha Text) के बॉक्स में डालें.

- इसके बाद 'खोजें/Search'के विकल्प पर क्लिक करें.

- इसके बाद आपकी सारी डिटेल खुलकर आपके सामने आ जाएगी.

